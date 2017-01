Australian Open: le sorelle Williams si sfideranno in finale

Gli Australian Open femminili saranno un vero e proprio affare di famiglia tra le sorelle Wiliams che tornano a sfidarsi in una finale a distanza di 8 anni dall'ultima volta. Serena, numero 2 del mondo, si è sbarazzata agilmente e velocemente della croata Lucic-Baroni spazzata via in appena 50 minuti di gioco con i parziali di 6-2, 6-1. La più vincente delle sorelle Williams ha già vinto 6 volte a Melbourne e nel 2003 proprio contro sua sorella.

Venus, invece, è approdata in finale disputando un gran torneo ed ha avuto la meglio in semifinale sulla connazionale Coco Vanderweghe con i parziali di 6-7(3), 6-2, 6-3. Venus non ha mai vinto gli Australian Open e nel confronto con Serena ha praticamente sempre perso visto che sua sorella minore conduce per 6-2. Venus ha avuto la meglio nel 2001 agli Us Open e nel 2008 a Wimbledon, mentre Serena ha avuto la meglio per 3 volte a Wimbledon, 2002-2003 e 2009, Roland Garros nel 2002, Us Open nel 2002 e proprio agli Australian Open nel 2003.