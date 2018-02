Il baby Mancini in gol, l'Atalanta vola

L'Atalanta inserisce la freccia sul Milan in classifica, salendo al settimo posto ultimi utile per l'Europa, e mette sotto i riflettori un altro baby: Gianluca Mancini, difensore 21enne ex Perugia cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Per lui ieri primo gol in serie A alla prima da titolare con gli orobici. La sua rete viene assegnata dal Var e da Ghersini che fanno cambiare idea a Calvarese: Mancini colpisce di petto, e non con il braccio, il pallone che gli arriva dall'angolo da destra di Ilicic. Ma più che dell'arbitro la colpa è del guardalinee Posado che segnala qualcosa di inesistente. «Mancini? È un prospetto interessante, un ragazzo che può far parte dell'Atalanta e ha anche prospettive. Ha fatto un'ottima gara, ha mezzi tecnici e fisici. Penso che farà una grande carriera», così Gasperini.

Evento più unico che raro in Bologna-Fiorentina: due reti realizzate da calcio d'angolo. Prima la conclusione del viola Veretout che viene però toccata dal portiere Mirante, poi quella del rossblù Pulgar che sorprende Sportiello. Ma la rete che decide il derby dell'Appennino è di Chiesa, la quinta in stagione.

Cigarini e Sau siglano con due prodezze la pesante vittoria del Cagliari nello spareggio salvezza con la Spal, mai veramente pericolosa. I sardi non vincevano in casa dal 5 novembre 2017.