Baldas appoggia Juve e Agnelli: ​"Designazioni Collina inadeguate"

Tutta la Juventus contro l'arbitro Oliver per il rigore (dubbio) fischiato nel match di Champions League a favore del Real Madrid. E come se non bastasse, anche contro il presidente della Commisione Arbitri della Fifa, Pierluigi Collina.

Andrea Agnelli è stato chiaro -come d'altronde Buffon, Chiellini e Benatia - nei confronti dell'arbitraggio di mercoledì 11 aprile. E ancora più deciso lo è stato con Collina: " Qualche riflessione sul designatore e sulla sua evidente vanità va fatta, un designatore che ha una responsabilità così alta va cambiato ".

Il sostegno di Baldas

Pensiero - quello del presidente della Juventus - che raccoglie il supporto di Fabio Baldas, ex arbitro di calcio italiano ed ex designatore della Commissione Arbitri Nazionale di seria A e B negli anni '90. AI microfoni di Radio Sportiva ha infatti dichiarato: " Che Collina sia vanitoso non ci sono dubbi, lo conosco da quando arbitravamo insieme... Mi sono meravigliato della designazione, perchè l'Inghilterra quest'anno non avrà arbitri al Mondiale, credo per la prima volta nella sua storia. In partite di questo tipo sarebbe stato il caso di mandare arbitri che sono nella lista per i Mondiali, perchè dovrebbero essere i migliori del mondo ".

Baldas è anche intervenuto per commentare l'episodio che ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla Champions Leagua: " Il contatto tra Vazquez e Benatia era molto dubbio, il giocatore del Real Madrid ha accentuato la caduta e in situazioni del genere, nel dubbio, non si doveva dare rigore - ha spiegato -. Con la Var al 99% questo episodio sarebbe stato risolto togliendo il rigore. In parte do ragione a Buffon, anche se poi ha un pò perso la bussola per il nervosismo del moment o".