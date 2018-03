Balotelli apre al ritorno in Serie A: "Napoli e Juventus mi sono simpatiche"

Mario Balotelli sta disputando una grandissima stagione con la maglia del Nizza di Favre. Il classe '90 sembra anche maturato rispetto al passato e di lui si parla solo per quanto di buono sta facendo nel rettangolo di gioco e non per i suoi atteggiamenti quasi sempre sopra le righe. Balotelli ha talento da vendere e nella prossima stagione potrebbe tornare in Italia anche perché il suo contratto con i rossoneri andrà in scadenza a giugno.

Balotelli, ai microfoni della Domenica Sportiva, ha dato le sue preferenze nel caso in cui dovesse rientrare in Italia: "Del mio futuro si sta occupando il mio procuratore Raiola. Io so soltanto che sono maturato e sono pronto a rientrare in Italia. Al Milan? Penso che sia molto difficile, sarebbe la terza volta. Juve e Napoli, però, sono squadre che mi sono molto simpatiche". Supermario ha anche toccato il tema nazionale, mostrando amarezza per essere stato messo nel dimenticatoio: "Ventura l'anno scorso è venuto a Nizza prima della gara contro il Psg; abbiamo parlato a lungo ma ho capito subito che non mi avrebbe mai convocato. E io invece la convocazione la meritavo. Ora però lui in panchina non c'è più, e io sono pronto a tornare in azzurro".