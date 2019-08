Balotelli e l'offerta monstre del Flamengo: 15 milioni di euro per 18 mesi

Mario Balotelli è ancora svincolato dopo l'esperienza negativa al Marsiglia e libero di firmare con chi gli farà la migliore offerta. Il 28enne nato a Palermo ha dato la priorità al suo ritorno in Serie A e per il momento quattro club hanno mostrato un timido interesse per l'ex Milan ed Inter: si tratta delle neo promosse Verona e Brescia, del Parma e della Fiorentina di Rocco Commisso. Per ora, però, nessuno ha dato un'accelerata decisiva per strappare il sì di Supermario che sta per ricevere un'offerta choc da parte di un prestigioso club brasiliano: il Flamengo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il club rossonero è pronto ad offrirgli un contratto di 18 mesi a 5,4 milioni di euro netti, circa 300.000 euro al mese, più una cifra da 10 milioni di euro al momento della firma sul contratto. Inoltre, il Flamengo avrebbe anche trovato una squadra al fratello Enoch che si accaserebbe al Boavista, ovvero in Serie D brasiliana. Ora la palla passa naturalmente a Balotelli che dovrà decidere se accettare o meno questa offerta davvero importante da parte del Flamengo, squadra dove gioca il calciatore di proprietà dell'Inter Gabigol. L'ex Liverpool e Manchester City ha messo il like al 22enne carioca: chissà che diventino compagni di squadra nelle prossime settimane.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?