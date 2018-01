Balotelli, fotomontaggio su Instagram: Supermario diventa Barackotelli

Mario Balotelli, finalmente, ha trovato la sua dimensione al Nizza. Il classe '90 ha realizzato 18 reti in 23 presenze tra Ligue 1, Europa League, qualificazione Champions League e Coppa di Francia. Supermario, da diverso tempo ormai, non fa più parlare di sé fuori dal campo di gioco e anche sui social network il suo comportamento è notevolmente migliorato. A fine stagione, tra l'altro, il suo contratto con il Nizza andrà in scadenza con l'ex Inter e Milan che sarà libero di accasarsi con chi vuole e magari potrebbe tornare in Italia.

Balotelli, come detto, sta vivendo un buon momento al Nizza, ha segnato 12 reti in campionato e anche nella vita privata le cose vanno a gonfie vele visto che si sta godendo a pieno i due figlii Pia e il secondogenito Lion. Supermario, su Instagram, si è reso protagonista di un gesto simpatico visto che ha postato un fotomontaggio con la sua faccia sul corpo dell'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. "Quando ero il presidente degli Usa".