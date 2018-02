Balotelli in visita al centro profughi di Brescia: "Stop al razzismo"

Mario Balotelli ha trovato la sua giusta dimensione in Ligue 1 con la maglia del Nizza. Il 27enne nato a Palermo oltre a segnare a ripetizione, sono già 21 i gol in questa stagione in 27 presenze in tutte le competizioni, sta anche evitando quei comportamenti poco consoni sia in campo che fuori dal rettangolo di gioco che hanno sempre contraddistinto la sua carriera. Supermario a fine stagione, tra l'altro, andrà in scadenza di contratto con il club rossonero e potrebbe anche fare ritorno in Italia.

Balotelli si è sempre mostrato sensibile al tema del razzismo e si è recato al San Riccardo Pampuri di Brescia, struttura che ospita ragazzi stranieri richiedenti asilo politico. Balotelli ha postato una foto su Instagram con la seguente didascalia: "Lo sport vince contro ogni discriminazione e razzismo. Grazie al Pampuri che accoglie persone, volti e storie da conoscere. #StopRacism".