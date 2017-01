Balotelli:"Tifosi del Bastia razzisti, mi hanno fatto il verso della scimmia"

Il Nizza non riesce più a vincere: la squadra rossonera è stata fermata sull'1-1 in casa del Bastia. Mario Balotelli è rimasto a secco e con l'amaro in bocca per quanto accaduto. L'ex centravanti di Milan, Inter, Liverpool e Manchester City ha denunciato un brutto episodio di razzismo subito dai tifosi del Bastia. SuperMario ha voluto affidare a Twitter il suo pensiero: "È normale che i tifosi del Bastia mi abbiamo fatto il verso della scimmia e "uh uh" per tutta la partita e nessuno della "commissione disciplinare" dica niente?".

La denuncia di Balotelli è molto grave e scuote la Ligue 1. Il 26enne, però, non si è fermato ed ha rincarato la dose: "Quindi il razzismo è legale in Francia? O c'è solo a Bastia? Il calcio è uno sport stupendo, ma persone come i tifosi del Bastia lo rendono orribile. Vergogna davvero!".

