Barbara Berlusconi: "Mi auguro che il Milan torni presto a vincere"

Il Milan ha le idee chiare e nella prossima stagione vuole disputare un campionato di livello e puntare a tornare finalmente in Champions League. L'annata dei rossoneri si è conclusa con la conquista della Supercoppa Italiana, a discapito della Juventus di Allegri, e con un prezioso sesto posto che permetterà al Diavolo di partecipare ai preliminari di Europa League per poi accedere al tabellone principale.

Il Milan è scatenato sul mercato e Barbara Berlusconi, ai microfoni di Sky Sport 24, è convinta che i rossoneri torneranno presto ai vertici: "Per me è stato un onore quando il presidente Li e l'ad Fassone mi hanno chiesto di rimanere alla presidenza della Fondazione Milan, me ne sono sempre occupata in prima persona e quando si fa del bene e c'è la possibilità di aiutare ragazzi in situazione di difficoltà e disagio, credo sia sempre importante dare il proprio contributo. Sono positiva, Fassone e Mirabelli si sono mossi molto bene anche nei mesi scorsi andando a vedere tanti giocatori negli stadi di tutta Europa, vedo che stanno parlando in modo chiaro e trasparente ai tifosi, questo credo sia importantissimo e se ne avvertiva il bisogno".