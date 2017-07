Il Barcellona piomba su Bonucci: pronta un'offerta choc per la Juventus

Leonardo Bonucci è uno dei leader della Juventus di Massimiliano Allegri. Il difensore centrale bianconero già nella passata stagione era finito nel mirino del City di Pep Guardiola che era pronto a tutto per portarlo in Premier League. Il 30enne di Viterbo alla fine decise di restare a Torino forte del suo contratto fino al 30 giugno del 2020. Bonucci, attualmente, si trova in vacanza a Capri dove ieri un tifoso del Napoli l'ha preso in giro per via della sconfitta subita in finale di Champions League contro il Real Madrid di Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo.

La dirigenza della Juventus ha dichiarato che Bonucci resterà alla Juventus e anche Massimiliano Allegri ha dato rassicurazioni sul fatto che l'ex Bari, Genoa e Inter resterà a Torino. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, la Juventus dovrà stare attenta perché su Bonucci è piombato il Barcellona di Ernesto Valverde. I catalani vogliono tornare subito alla vittoria e stanno puntando diversi obiettivi per fare una squadra competitiva sia in Spagna che in Europa. Viste le difficoltà ad arrivare a Marco Verratti, il Barcellona sta puntando sul difensore della Juventus, abile a impostare l'azione da dietro.