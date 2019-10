Il Barcellona piomba su Sensi

Asse bollente tra Barcellona e Milano. Da tempo, l'Inter ha nel mirino il centrocampista croato Ivan Rakitić ma non è mai riuscita a concludere l'acquisto. Ora però lo scenario e cambiato e dalla Spagna si parla di un possibile scambio con Sensi.

Possibile scambio?

Secondo il quotidiano spagnolo SPORT, il Barcellona ha puntato gli occhi su Stefano Sensi, ex Sassuolo arrivato a Milano, sponda Inter, nel calciomercato estivo. La società neroazzurro lo potrà riscattare a fine stagione versando nella casse neroverdi 25 milioni di euro. Ma non è detto che il calciatore rimaga a Milano.

Il Barça, infatti, sarebbe disposta a cedere Rakitic e Vidal per arrivare al giovane talento italiano. L'arrivo di De Jong ha spostato il croato in seconda posizione nella classifica di gradimento dell'allenatore blaugrana Valverde e con lui anche Vidal, che da inizio anno, tra campionato e Champions league ha collezionato solamente 203 minuti. Solo il tempo chiarirà il vero interesse dei due club: l'Inter sarà disposta a cedere un talento di 24 anni per un giocatore più affermato? E il Barcellona è pronta a scommettere su un calciatore con poca esperienza in campo internazionale?