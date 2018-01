Il Barcellona si prende Coutinho: 160 milioni al Liverpool

Il Barcellona ha dato il primo scossone al mercato d'inverno. I blaugrana, infatti, dopo aver inseguito a lungo in estate Philippe Coutinho hanno concretizzato l'acquisto del brasiliano ex Inter. Il classe '92 è già sbarcato in Spagna e oggi ha anche assistito al match dei suoi nuovi compagni di squadra contro il Levante. Il Barcellona per il suo cartellino ha investito la bellezza di 160 milioni di euro, 120 di parte fissa e 40 di bonus.

Coutinho al Barcellona fa felici i tifosi blaugrana e Valverde ma anche l'Inter che beneficerà di un ingresso di circa 2,5 milioni di euro, visto che quando lo cedette al Liverpool fece mettere una clausola nel contratto secondo cui avrebbe guadagnato l'1,5% in caso di futura rivendita. Il Barcellona ha anche fissato la clausola rescissoria, monstre, per blindare il 25enne brasiliano: 400 milioni di euro. L'ex Reds ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2022 e diventa il terzo acquisto più costo della storia del calcio dopo Neymar ed Mbappé.