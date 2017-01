Barzagli arrugginito, Pjanic serve il 5°assist del campionato

6 NETO Fa solo lo spettatore infreddolito.

6,5 LICHTSTEINER Maglietta a maniche corte, il solito nervosismo e via. Sforna anche un assist per il Pipita.

6 BARZAGLI Qualche errore di misura non da lui, evidentemente bisognoso di togliersi un po' di ruggine da dosso.

6 CHIELLINI Giochicchia. Ma non c'è bisogno d'altro.

6 ASAMOAH Esterno basso, alla ricerca di una nuova carriera. Il piede non è granché, la buona volontà c'è tutta.

6 KHEDIRA Qualche chiusura e un paio di cambi di gioco. Tutto qui (36' st Rincon sv).

6 MARCHISIO Non è ancora il Principino a tutto tondo degli anni passati, anche se qualche buona idea la butta lì. Manca di continuità.

6,5 STURARO Si procura abilmente il rigore che in pratica chiude la partita, mostrando di gradire gli inserimenti nell'area avversaria.

6,5 PJANIC La caramella dolce e invitante che serve a Higuain dopo sette minuti deve solo essere scartata: cinque assist e altrettanti gol in campionato. Non è poco (24' st Cuadrado 6).

6,5 DYBALA Non segnava dal 15 ottobre, una vita fa. Rigorino (generoso) e seconda parte di stagione inaugurata con il sorriso sulle labbra. Anche se non è sempre nel vivo del gioco.

7 HIGUAIN Arriva a dodici gol in campionato e quindici in stagione, così per gradire: quarta doppietta con addosso il bianconero (28' st Mandzukic 6).

All. ALLEGRI 6 Non la miglior Juventus della stagione, ma basta e avanza.