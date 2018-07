Belgio "italiano" e adios Sudamerica

Ah Sudamerica, Sudamerica. Tornano a casa Uruguay e Brasile, colpo grosso in Russia, di Francia e Belgio, la vecchia Europa rispedisce al mittente un pezzo di storia grande del torneo mondiale. I francesi hanno approfittato dell'assenza di Cavani e delle gaffe del portiere Muslera per fare propria una partita senza sangue, senza tensione a parte una mattana di Mbappé che ha voluto imitare il suo sodale parigino Neymar rotolando a terra dopo docile contatto con un uruguagio. Deschamps, che conosce l'altro calcio, non quello delle vedettes, lo ha richiamato in panchina per evitare il peggio. Uruguay dimezzato, dunque, dall'assenza del suo migliore costretto alla panchina e con Suarez assente alla chiamata. La squadra di Tabarez di più non poteva fare.

Il Brasile, invece, ha corso sulle uova, non capendo che il Belgio aveva scelto una tattica astuta, tenendo otto uomini a fare diga arretrata e lasciando Lukaku e Hazard a innescare velenosissimo contropiede dinanzi al quale la terza linea brasiliana è andata insieme. A parte l'autogol di Fernandinho, il raddoppio di De Bruyne è stato perfetto per costruzione e conclusione. Courtois ha tolto qualche ragnatela dalla propria porta e Neymar ha fatto di nuovo il furbetto del rigorino, stramazzando in area ma non ci ha creduto nemmeno lui, l'arbitro si è ben guardato da ammonire il cascatore milionario. Sul contrasto tra Kompany e Gabriel Jesus il Var non ha chiarito l'eventuale fallo, a conferma che in quattro davanti ai monitor non sono riusciti a risolvere quello che sembrava evidente. Belgio molto italiano, dei bei tempi intendo, compatto, attento, tosto in fase di difesa e pronto a partire in combinazione manovrata e velocissima, sano, vecchio, glorioso contropiede della nostra adolescenza. Football troppo bailado quello del Brasile, colpi di fino, gioco cortissimo, da calcio a cinque. L'ingresso di Douglas Costa ha reso più vispo il clan verdeoro, il gol di Renato Augusto ha riaperto la sfida e l'ultimo spicchio è stato un carnevale di Rio e il Belgio ha intravisto la vendetta giapponese.