Bello, techno e pieno di sorprese. Ecco il nuovo album Panini

Come faccia ad attraversare la globalizzazione, le generazioni che cambiano il tempo che passa senza perdere fascino e giovinezza non si sa. La figurina è la vela leggera che attraversa la tempesta perfetta bagnandosi appena senza mai perdere la rotta, antica eppure ultra moderna. Quest’anno poi più futuribile che mai, al passo con i tempi, se non addirittura in anticipo, ma sempre inesorabilmente se stessa.

La collezione Calciatori 2016-2017, presentata in Lega Calcio a Milano, con la benedizione del presidente Beretta e Billy Costacurta e Damiano Tommasi a far da padrini, è la numero 56 della Storia e dire che è un album è poco. È un libro in movimento, una caccia al tesoro continua, una scuola di calcio. L’identikit dice 128 pagine, formato 24 x 33, quindi bello grande, 745 figurine per tutti i gusti Serie A, B, Lega Pro, Serie D, Primavera e Femminile. Ma questo è solo il classico zoccolo duro. Perché mai come quest’anno c’è molto altro. Innanzitutto la copertina ispirata alla street art, firmata Mauro Roselli, con la rovesciata di Parola che svetta sullo sfondo in questo caso di uno stabilimento abbandonato di Modena.

Poi una compilation di novità: le caricature di undici campioni realizzate dai collezionisti in persona, premi da vincere con i punti inseriti all'interno delle bustine, le prime pagine de La Gazzetta dello Sport, il Calciomercato e Il Film del Campionato. C’è posto poi per i calciatori della Generazione Z, i nati dal 1995 in poi, i Quiz del tifoso, diventato ormai un cult, più di 600 domande nuove sul calcio, e dentro ogni bustina, perché ormai la bustina è telematica e multimediale, un buono speciale con un codice, che inserito in www.calcioregali2017.it o sulla app Calcioregali ti consentono di vincere di tutto dai palloni alle maglie, dagli zaini alle borse. Dentro le bustine il buono "Hai vinto", ti regala una bustina "Calciatori Gol" con una figurina fuori-raccolta e un tatuaggio. Finire l’album non è solo finire una collezione, ma arrivare alla fine di un viaggio. E il vero viaggio, diceva Mark Twain, non è cercare nuove terre ma avere nuovi occhi…