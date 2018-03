Benatia in tackle: "La Juventus vince per gli arbitri? Alibi dei perdenti"

La Juventus di Massimiliano Allegri, ormai da anni, sta dominando in Italia. I bianconeri puntano con decisione al settimo Scudetto consecutivo anche se quest'anno non sarà facile visto che il Napoli di Maurizio Sarri sta marciando a ritmi record. I bianconeri due giorni fa hanno conquistato anche la finale di Coppa Italia eliminando dalla competizione l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Juventus sia all'andata che al ritorno ha vinto per 1-0 frutto delle reti di Gonzalo Higuain a Bergamo e di Miralem Pjanic a Torino e su calcio di rigore. Il penalty concesso alla Juventus è stato molto contestato visto che la trattenuta di Mancini su Matuidi sembra esserci stata ma in maniera lieve.

Benatia, però, in una gag con il compagno di squadra Blaise Matuidi è entrato a gamba tesa su chi attacca i bianconeri: "In Italia la gente non capisce il modo in cui si lavora qui alla Juventus. Io lo so, perché ero dall'altra parte e quando ero alla Roma dicevo pure io che la Juventus non giocava bene ma che vinceva perchè c'erano gli arbitri o per altre cose. Ma sono solo scuse. Quando vedi il modo di fare le cose qui capisci che si tratta delle scuse dei perdenti".