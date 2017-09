Sassuolo-Juventus, le pagelle dei bianconeri

5,5 BUFFON Incerto nell'uscita, non mura Adjapong e il Sassuolo torna in corsa.

5 LICHTSTEINER Esautorato dalla Champions, si riprende la fascia destra. Parte bene, poi inizia a pasticciare e si distrae nell'azione che porta al gol di Politano (dal 27' st Barzagli 6 Quando si apre qualche crepa, entra per impostare il pilota automatico).

5,5 RUGANI Falcinelli lo punta solo una volta e lo salta con troppa facilità. Gioca sul filo dell'equilibrio, a volte cade.

6 CHIELLINI Recuperato, aggiunge solo solidità non sicurezza alla difesa dopo l'uragano Messi.

6 ALEX SANDRO Se dovesse solo spingere sarebbe perfetto, ma esiste anche la fase difensiva: questa sconosciuta per lui che vi si applica con superficialità.

7 PJANIC Sempre più punto di riferimento: non solo ricami ma anche sostanza.

6,5 MATUIDI «Mi piace molto: sta zitto, corre e pedala», Allegri dixit. Non stacca mai la spina durante la partita.

7 CUADRADO Inizia con voglia, mette la freccia con continuità. Più pigro quando si tratta di dare una mano alle retrovie.

9 DYBALA Seconda tripletta in campionato, dove viaggia alla media di due gol a partita. La miglior risposta possibile dopo la scena muta di Barcellona (dal 39' st Bernardeschi sv).

6,5 MANDZUKIC La Juve la sblocca con un'azione fotocopia dell'anno scorso da queste parti: allora il croato l'avviò con un tacco, stavolta è lui stesso che serve l'assist. Il suo peso, non solo specifico, sarebbe servito a Barcellona.

5 HIGUAIN Un solo guizzo in avvio, poi la sua partita è un «voglio ma non posso» complice la precaria condizione fisica. Esce nervoso, più che altro con se stesso. (dal 33' st Douglas Costa 6).

All. Allegri 6 Rispetto a Barcellona ne cambia cinque, prende i tre punti considerati d'obbligo, ma la squadra non convince ancora fino in fondo.