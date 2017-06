Benevento, è tutto vero: Carpi ko e prima volta in assoluto in Serie A

Il Benevento di Marco Baroni è la terza e ultima squadra ad ottenere la promozione al prossimo campionato di Serie A. I campani, infatti, dopo lo 0-0 della sfida d'andata contro il Carpi, hanno battuto per 1-0 al Ciro Vigorito la squadra di Fabrizio Castori e raggiungono così Spal e Verona che avevano ottenuto la promozione durante la regular season. Il gol dell'ex canterano dell'Inter, George Puscas, ha permesso così al Benevento di raggiungere un traguardo storico.

Per i giallorossi, infatti, si tratta della primissima promozione al massimo campionato e nel giro di due anni hanno ottenuto due salti di categoria dalla Lega Pro alla Serie A appunto. Questo è un grandissimo risultato per un club che ha tante ambizioni e che ha una grande piazza che ora potrà confrontarsi con le più grandi squadre del calcio italiano. Di contro, finisce il sogno del Carpi di poter tornare in Serie A, dopo un solo anno dalla sua retrocessione con Castori che non è riuscito ad ottenere la sua decima promozione in carriera.