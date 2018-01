Berlino 2006, Sagnol: "Zidane espulso? Colpa di Wiltord"

Viene riscritta la storia della finalissima dei mondiali di Berlino 2006 vinta dall'Italia contro la Francia ai calci di rigore. In quel match, entrato nella storia del calcio del nostro Paese, un episodio è stato particolarmente discusso: la testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi che di fatto ha portato all'epsulsione del numero 10 trasalpino. A quanto pare dietro quell'episodio ci sarebbe Sylvain Wiltord. Il giocatore infatti aveva messo fuori la palla indicando cosa stava accadendo nell'altra metà campo. Sagnol, ospite del programma Le Vestaire, ha puntato il dito contro il compagno di squadra. L'interruzione di gioco da parte di Wiltord ha dato l'opportunità al all'arbitro Elizondo di verificare quanto accaduto e di espellere Zidane vedendo Materazzi a terra. "Se Sylvain non avesse messo fuori il pallone - ha detto Sagnol con rimpianto - credo che l'arbitro non avrebbe mai preso la decisione di fermare il gioco".



Insomma, secondo Sagnol, il finale di quella vicenda sarebbe stato diverso. L'espulsione di Zidane ha determinato un cambiamento sostanziale degli equilibri in campo. La Francia arrivò ai rigore già "cotta" dopo aver perso il suo uomo in più in campo...