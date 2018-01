Berlusconi: "Fa male allo stomaco vedere il Milan giocare così"

Una scelta forse sofferta, ma tuttavia "doverosa e inevitabile". Per questo Silvio Berlusconi ha deciso di cedere un Milan, di cui ora parla da ex presidente con il dolore di chi lo vede " giocare così, con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato ", che porto solo a "un reale mal di stomaco".

È critico nei confronti della nuova gestione il commento di Berlusconi, che non approva le scelte tattiche di chi ha preso in mano la squadra rossonera, ma tuttavia non si dice pentito di avere venduto, per ragioni che spiega in una lunga intervista a Radio Capital.