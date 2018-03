Di Biagio: "Il mio futuro non è importante, Buffon un monumento, giocherà"

Una Nazionale da risollevare è questo il compito dato dalla Federazione Di Biagio. E lui lo sa bene: " Il passato non si può cambiare. Siamo fuori dal Mondiale e dobbiamo ripartire - ha detto durante la conferenza stampa dal centro sportivo di Coverciano - Non siamo ai livelli delle più forti al mondo, ma nemmeno tra le peggiori. Si può ricreare una squadra, ripartiremo dai calciatori che ho visto crescere ".

Balotelli, Verratti e Buffon

Il pensiero fisso di Gigi Di Biagio è fare bene: " Il risultato è importante ma deve essere una conseguenza del bel gioco. dobbiamo cercare di imporre il nostro modo di giocare. A nessuno piace perdere ". Qualità senza pensare al futuro: " Non è importante, sono un uomo federale, lavoro qui da 8 anni, mi hanno dato questa opportunità e cercherò di sfruttarla al massimo. È innegabile che mi giochi qualcosa ma non è la priorità ".

Quadrato anche sul grande escluso Balotelli, sul quale ammette che " i numeri sono molto chiari per gli attaccanti, ma devono essere conditi in certe prestazioni - prosegue l'ex c.t. dell'under 21 -. Io ho guardato, valutato e deciso. Ho pensato che per il mio bene e per la mia squadra siano le scelte migliori. Ora va così, ma non c’è nessuna chiusura ". Più dolce con un giocatore molto atteso, Marco Verratti: " Per me ha tutto per diventare un giocatore molto importante. Forse è giudicato con troppa severità, ma può fare di più, tutti si aspettano di più. Gli chiediamo un salto di qualità ".

La nuova squadra poggerà su pilastro non da poco: Gigi Buffon. Su di lui, il neo ct della Nazionale ha le idee chiare: " Gigi è un monumento ed è qui per aggregare, ma anche per giocare, dare un qualcosa in più. È un valore aggiunto dentro e fuori dal campo. Giocherà una o due partite, non so, valuterò nel corso dei giorni ".

Capitolo Astori