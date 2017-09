Le pagelle del Milan dopo la vittoria con l'Udinese

6 DONNARUMMA Una sola parata per meritare il premio-partita.

6,5 MUSACCHIO Il più sveglio e il più utile del trio difensivo.

5,5 BONUCCI Non è solo colpa del sistema: è lui che è indietro, molto indietro, nella condizione e non solo.

5 ROMAGNOLI Sta rodando il motore, firma un assist a Lasagna e non si dispera come fanno certi suoi colleghi.

7 CALABRIA Di fatto è l'ala che scopre subito il fianco debole dell'Udinese: tra i pochi a reggere fino alla fine.

7 KESSIÉ Sulla strada incrocia Jankto e l'asfalta imponendo tecnica e forza fisica: serve trovare un sostituto.

7,5 BIGLIA Dai tempi di Pirlo non si vedeva a San Siro un regista di tale spessore capace di geometrie semplici.

6 BONAVENTURA Si applica secondo costume ma per tornare ai lussi di un anno fa deve ancora studiare. (dal 24' st Calhanoglu 5 D'accordo, ha il 10 sulle spalle, ma prima di tentare finezze stilistiche, sii più concreto).

6 RODRIGUEZ È la spina nel fianco di Larsen per un tempo, quando deve difendere s'arrangia. La mira è improbabile.

5 SUSO Gioca meno palloni rispetto a prima, e quando li gioca li sporca banalmente. Non è il suo ruolo fare la spalla in attacco. (dal 24' st Cutrone 6 Merita l'ovazione di San Siro e la riconoscenza dei suoi per le generose corse e qualche duello rusticano).

7,5 KALINIC Due gol, un terzo annullato per questione di millimetri, un palo: è il centravanti invocato da Montella (dal 40' st Locatelli sv).

All. Montella 6,5 Il primo tabù della stagione è infranto.