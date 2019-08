Biglietti Juve-Napoli, tolto il divieto di vendita ai nati in Campania

Dopo la bufera scoppiata per il divieto di vendita dei biglietti per Juventus-Napoli ai tifosi nati in Campania, si è arrivati ad una soluzione. Fondamentale è stato l'incontro tenutosi questa mattina tra il club bianconero e la Prefettura, in seguito al quale si è giunti alla conclusione. La stessa società piemontese ha però confermato una restrizione all'acquisto: " Il tagliando non sarà acquistabile da residenti nella Regione Campania, anche in possesso di fidelity card, ad eccezione della Juventus Card o tessera del tifoso Juventus ".

Parla il Prefetto

Ai microfoni di CalcioNapoli24Live è intervenuto il Dott. Claudio Palomba: " Il provvedimento sembra calzato per il me, grande tifoso del Napoli ma residente a Roma. Stamattina in seguito alle interlocuzioni di ieri, c'è stato un incontro con la Juventus e rispetto alla decisione dei nati in Campania c'è un ravvedimento, che io avevo già chiesto ieri. Deciderà l'Osservatorio, come sapete, ma non di certo sui nati in Campania. Il buon senso ha prevalso per tutti, quello che ho chiamato refuso ieri è stato stamattina rivisto. Stamattina c'è stata grande collaborazione tra la Questura e la Juventus ".

Il Prefetto di Torino ha poi aggiunto: " Faranno un comunicato ufficiale. L'importante è che l'anomalia sia stata rettificata. Non compete a noi parlare con la Lega Calcio, abbiamo parlato solo con la Juventus: in Questura c'è stata piena condivisione. Sono un sarriano, mi sono trovato in estrema difficoltà. Quando firmo qualche divieto di vendita ai napoletani soffro molto ".

