Il Bologna spaventa la Juventus. Ma i bianconeri vincono 3-1 in rimonta

La Juventus di Massimiliano Allegri va sotto contro il Bologna di Roberto Donadoni ma ha poi la forza mentale e la calma per recuperare e vincere 3-1. I bianconeri, infatti, hanno subito la rete del vantaggio degli ospiti siglato da Simone Verdi su calcio di rigore per fallo di Rugani su Crisetig. Nel secondo tempo, però, l'autorete di De Maio e le reti di Khedira e Dybala, entrambi su assist dello scatenato Douglas Costa, hanno consegnato tre punti d'oro alla Juventus che si porta così a quota 91 punti, a più sette sul Napoli di Sarri fermo a quota 84 e che domani ospiterà il Torino del grande ex Walter Mazzarri. Al Bologna resta una buona prestazione e il fatto di non aver fatto assolutamente da sparring-partner dato che sul risultato di 1-1 ha anche colpito un clamoroso palo di Krafth

La Juventus parte accorta nel primo tempo contro un Bologna ben messo in campo. Alex Sandro e Rugani tra il 20' e il 22' spaventano Mirante, mentre dalla parte opposta Buffon e Rugani combinano un pasticcio al 26' con il difensore che stende in area Crisetig che lo aveva anticipato nettamente. Dal dischetto Verdi non sbaglia. Higuain e Alex Sandro ci provano sul finire della prima frazione ma senza fortuna. Nella ripresa la Juventus spinge e trova il pareggio al 52' con l'autorete di De Maio su cross di Cuadrado. Al 55' Mirante salva tutto su Higuain, mentre al 59' Krafth la stampa su palo solo davanti a Buffon. Douglas Costa mette il turbo e tra il 63' e il 69' serve due assist d'oro per Khedira e Dybala che ringraziano e segnano i gol del due e del tre a uno. Buffon stoppa Destro mentre Douglas Costa all'89' per poco non trova un gol eccezionale con una rabona che esce di poco. In pieno recupero il Bologna impegna ancora Buffon ma non sfonda: finisce 3-1 per la Juventus che ottiene la 15esima vittoria su 18 partite casalinghe.