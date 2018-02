Il Bologna stende il Genoa: 2-0 siglato Destro-Falletti

Il Bologna di Roberto Donadoni vince il primo anticipo del sabato battendo per 2-0 il Genoa di Davide Ballardini con le reti di Mattia Destro e Falletti. La partita è stata equilibrata dal primo all'ultimo minuto con i padroni di casa che hanno approfittato maggiormente delle occasioni avute. Da segnalare la bella prova di Destro autore della rete che a sbloccato la partita e dell'assist a Falletti. Cade invece il Genoa, giustiziera dell'Inter solo una settimana fa. I padroni di casa con questo successo prezioso salgono a quota 33 punti, mentre il Grifone resta a quota 30.

Primo tempo essenzialmente equilibrato allo stadio Dall'Ara di Bologna con la squadra di casa e il Genoa di Ballardini che hanno pensato più a studiarsi che farsi male. L'occasione più ghiotta è stata il rischio di autorete da parte di Blerim Dzemaili che nel tentativo di anticipare un attaccante del Grifone per poco non la butta nella propria rete. Nella ripresa il Bologna passa subito in vantaggio con Destro che approfitta di un pallone vagante in area di rigore e batte Perin. Il Bologna continua a premere ma al 63' è Rossettini ad andare vicino al gol del pareggio con una sassata da fuori area che scheggia la traversa. Al 70' Laxalt calcia di mancino con il pallone che termina fuori di poco. Al 72' il Bologna raddoppia con Falletti che la mette dentro su assist di Destro che solo davanti al portiere fa l'altruista e serve il compagno. Hiljemark prima e Zukanovic poi vanno vicini al gol della bandiera ma senza fortuna. All'88' Pandev per poco non sorprende Mirante con un tiro da oltre 40 metri.