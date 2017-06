Bonucci, il Chelsea ora vuole il difensore della Juventus

La Juve rischia qulche addio dopo la cocente sconfitta in finale di Champions contro il Real Madrid. Il nome che scalda il mercato bianconero in uscita è quello di Leonardo Bonucci. Infatti diverse quadre inglesi avrebbero messo gli occhi sul difensore della Nazionale e della Juventus. Secondo alcune indiscrezioni dopo la lite con Allegri qualcosa nel rapporto tra il giocatore e il tecnico si sarebbe rotta. Una lite abbastanza accesa durante il match col Palermo che poi costò la tribuna negli ottavi di Champions col Porto. Come riporta ilGiorno Bonucci potrebbe preparare le valigie per cercare un'altra avventura altrove. E sulle tracce di Bonucci ci sarebbe il Chelsea di Antonio Conte. Il difensore in Inghilterra potrebbe nuovamente giocarsi l'opportunità di affrontare un'altra Champions League ai massimi livelli. In più troverebbe un tecnico che conosce bene. Di certo una partenza di Bonucci potrebbe di fatto spezzare e rimodellare la difesa dei bianconeri che è stato finora il punto di forza della squadra.