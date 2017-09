Bonucci e il "liscio" di testa. Ora i tifosi protestano sul web

" Ritengo che la partita di oggi sia un po' una bocciatura per tutti. Ne abbiamo perse due su sei in campionato, dobbiamo cambiare marcia ": parola di Montella che ha visto i suoi perdere per 2 reti a 0 contro la Sampdoria. Il web chiaramente non ha risparmiato i rossoneri, ma soprattutto non ha mancato di sottolineare le leggerezze difensive del nuovo capitano Leonardo Bonucci.

Liscio difensivo e gol

Il pranzo della domenica è sicuramente andato di traverso ai tifosi del Milan: i due gol presi prima da Zapata e poi da Alverez hanno steso i rossoneri e i suoi supporter. Seconda sconfitta in campionato e -6 da Juve e Napoli. Ma quello che lascia più a bocca aperta sono le proteste sul web. Una in particolare pare molto significativa, quella contro Bonucci.