Bonucci posta una foto su Instagram e scatena l'ira dei tifosi del Milan

Leonardo Bonucci non è sceso in campo ieri sera al Meazza contro il suo recente passato, il Milan. Massimiliano Allegri, altro grande ex della partita, ha deciso di concedergli un turno di riposo anche per fargli sentire troppo la pressione di uno stadio che non gli avrebbe di certo perdonato l'addio repentino e inaspettato per tornare alla sua ex squadra. La curva sud del Milan gli ha dedicato uno striscione duro, eloquente e carico di rabbia: "Bonucci, peggio di te solo Schettino. Imbarazzante" . Oltre allo striscione anche qualche coro per schernire il loro ex capitano.

Benatia ha sostituito degnamente Bonucci anche se il rigore parato da Szczesny all'altro ex della sfida Gonzalo Higuain avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro, forse in favore del Milan anche se non lo sapremo mai. L'ex capitano rossonero ha fatto però infuriare i tifosi del Diavolo per un post su Instagram che ha scatenato gli utenti del famoso social network che hanno insultato e risposto per le rime al difensore della Juventus che ha postato una sua foto sorridente con la seguente didascalia: "Vittorie così hanno un peso e una valenza doppia. Dovevamo rispondere e abbiamo risposto da grande squadra!!!”. I commenti sono stati i più disparati e insultanti anche qualcuno ha cercato di non essere volgare: "Purtroppo ti mancano valori fondamentali che un uomo, prima che un calciatore, deve avere. Non hai rispetto per una squadra che ti ha accolto dandoti la fascia da capitano e nonostante questo invece di rimanere in silenzio esulti di più. Sarai anche forte ma sei un pagliaccio e un uomo piccolo. Non tifo ne Milan ne juve sia chiaro".

