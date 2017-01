Bonucci ringrazia la Lazio: "Rispetto e onore ai tifosi"

Leonardo Bonucci ha apprezzato i cori che gli sono stati dedicati dai tifosi della Lazio durante la partita di domenica mattina. La capolista ha domato la squadra romana, con un due a zero che ha rilanciato la squadra di Allegri e bocciato di nuovo le speranze da grande dei calciatori di Inzaghi jr.

Il dopo partità, però, si è allungato grazie ai social network. Leonardo Bonucci, difensore e bandiera della Juventus, ha lanciato un messaggio su tutti i suoi social notwork in cui ringrazia i tifosi della Lazio per i cori che gli hanno riservato. "Questa è la vera anima Juve. Non conta modulo, non conta chi. Conta il come si scende in campo. 11 in tutte e due le fasi. Spirito di lotta, sacrificio e disponibilità. La strada è questa. Ora avanti tutta. Ps: un ringraziamento ai tifosi della Lazio per il coro finale. Rispetto e Onore a Voi". In Rete però non è passata inosservata l'emoji che il difensore ha allegato alla fine del suo post scriptum. Una mano che ad alcuni su twitter è sembrata una mano tesa che richiama le solite polemiche sulla curva Nord della Lazio schierata a destra. Ma la leggera polemica si è subito spenta.