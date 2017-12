Borriello, la rivelazione hot: "Ho tattoo nelle parti intime"

Marco Borriello si racconta, fresco fresco dello scettro di uomo Intimissimi. La consapevoleza di essere un sex symbol di certo non lo allontana dal calcio: " In questo momento la Spal non naviga in buonissime acque. Stiamo lottando, vorrei uscire dalla zona retrocessione per goderci un bel Natale. Viviamo per il nostro lavoro, sederci alla tavola di Natale con qualche punto in più in classifica aiurterebbe a stare un po’ più sereni ".

La rivelazione del bomber della Spal

Borriello è da sempre considerato uno degli uomini più belli del campionato italiano, e non lo nega: " Direi una bugia se dicessi di no. Ho 35 anni, bazzico questo ambiente da un po’, so come funzionano le cose. Mi rende felice e mi fa piacere sapere che la gente ancora mi apprezzi. Ma, in fin dei conti, mi reputo una persona sostanzialmente molto semplice. Mi piace piacere alla gente, ma non lo faccio forzatamente o deliberatamente. Quello che voglio dire è che, di mio, mi tengo in forma, mi curo, mangio bene, mi alleno, faccio in modo di avere una bella pelle perché in primo luogo fa stare bene me. Non lo faccio per piacere altrui. Se, poi, capita… ne sono anche fiero, ma non me ne vanto ", come si legge su Golsip.