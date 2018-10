La boxe piange Graciano Rocchigiani: investito da un'auto in Sicilia

Il mondo della boxe piange la morte di Graciano Rocky Rocchigiani, deceduto all'età di 54 anni in tragiche circostanze. Il tedesco di origini italiane, infatti, si trovava a Belpasso a Catania e nella notte tra martedì e mercoledì, verso le 23:30, è stato investito da un'automobile mentre camminava, barcollante, sul ciglio della superstrada statale 121. A investire l'ex campione del mondo dei pesi mediomassimi è stato un giovane ragazzo di 29 anni, originario di Catania, a bordo della sua Smart. L'uomo è stato subito condotto all'ospedale per accertamenti che non hanno rilevato anomalie, mentre il corpo di Rocchigiani è stato trasportato all'obitorio.

La carriera di Rocchigiani è stata prolifica nella boxe dato che nel 1982, a soli 19 anni, si laureò campione del mondo dei pesi medi tra i dilettanti e l'anno successivo diventò professionista. L'uomo nato a Duisburg in tutta la sua carriera ha disputato 48 incontri con una percentuale altissima di vittorie: 41 successi, di cui 19 per ko tecnico, un pareggio e sole sei sconfitte, una sola per ko tecnico. Nel 1988 Graciano si aggiudicò il vacante titolo mondiale dei supermedi International Boxing Federation sconfiggendo Vincent Boulware. Rocchiagiani ha poi difeso per ben tre volte la cintura da campione contro Nicky Walker, Chris Reid e Thulani Malinga, per poi passare nella categoria dei massimi leggeri. Dopo un periodo di inattività tornò a combattere nel 2003, per il mondiale WBC dei massimi leggeri, perdendo ai punti contro Thomas Ulrich e ritirandosi definitivamente