Brasile, Richarlison ha la parotite: calciatori e staff vaccinati d'urgenza

Il Brasile di Tite ha ottenuto a fatica la qualificazione alle semifinali di Copa America. I verdeoro hanno faticato ma avuto la meglio sul Paraguay, sconfitto solo ai calci di rigore dopo che i 120' minuti di gioco erano terminati sullo 0-0. Il Brasile ora attenderà la vincente dell'altra sfida tra l'Argentina di Scaloni, favorita, e il Venezuela, grande rivelazione di questa manifestazione. In caso di vittoria dell'Albiceleste, dunque, si sfideranno in semifinale gli acerrimi nemici, in campo e fuori, i rivali storici con il Brasile che partirebbe leggermente favorito.

I verdeoro sulla carta sarebbero i favoriti anche se secondo quanto riporta il quotidiano argentino Olé il giovane attaccante brasiliano Richarlison potrebbe aver messo ko diversi dei suoi compagni. Il 22enne dell'Everton, infatti, ha contratto la parotite, conosciuta più comunemente con il termine "orecchioni", è stato messo in quarantena costringendo tutti i suoi compagni di squadra e i membri dello staff ad un vaccino immediato dato che questa malattia è altamente contagiosa. Il Brasile, dunque, dovrebbe aver arginato da subito il problema mettendo in isolamento il suo giovane talento con Tite che si augura che nessun altro suo calciatore sia stato contagiato: in palio c'è la conquista dell'ottava Copa America della sua storia.