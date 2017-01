Buffon abbraccia l'arbitro ​ed è bufera sui social

Un abbraccio a fine partita che ha sctenato le polemiche. Si tratta di un saluto affettuoso tra Gigi Buffon e l'arbitro Tagliavento. Il fischietto in questo caso era in campo come assistente addizionale. In tanti hanno notato i sorrisi e gli abbracci a fine gara tra il portiere bianconero e il direttore di gara. E così sui social subito dopo il fischio finale si sono scatenate le polemiche dei tifosi anti-Juve che hanno messo nel mirino quell'eccessiva confidenza, a loro dire, tra il portiere e Tagliavento. Una polemica che ha animato non poco Facebook e Twitter. Eppure dietro quel gesto forse non c'è nulla di strano. Tagliavento e Buffon per tanti anni si sono incrociati sui campi della serie A. Ma l'arbitro finito nella bufera è lo stesso del "gol di Muntari" annullato al Milan qualche anno in un match di alta classifica proprio contro la Juventus. E ricordando questo precedente i tifosi che contestano i bianconeri hanno riversato la loro ironia sui social. Il campo però ha detto chiaramente come stanno le cose: la Juve mantiene la testa della classifica e di fatto prosegue la sua corsa in campionato.