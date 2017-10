Albania-Italia, le pagelle

6,5 BUFFON Un paio di prese non perfette su due pallette dalla distanza. Ma su un tiro velenoso spiega perché gioca sempre lui. E da capitano si fa sentire quando i suoi sbandano.

5,5 DARMIAN Seconda di fila da titolare, accusa la stanchezza e si propone poco (dal 16' st Zappacosta 5 Subito ribaltato da Buffon, dalla sua parte l'Albania crea pericoli).

5 BONUCCI Alza la voce, ma è la cosa che gli riesce meglio ultimamente. Calato nella parte del senatore, non ritrova però sicurezza.

6,5 CHIELLINI Eguaglia Giacinto Facchetti per numero di presenze in nazionale: 94. Per impegno e attaccamento alla maglia sempre un esempio. Provvidenziale in un paio di situazioni.

6,5 SPINAZZOLA Una delle poche novità rispetto alla figuraccia con la Macedonia. Spinge sulla fascia e col sinistro confeziona l'assist per Candreva.

5,5 PAROLO Ancora una volta paga l'assenza al suo fianco di un regista stile Biglia.

5 GAGLIARDINI Confermato più per emergenza che per merito. Non riesce quasi mai ad abbinare la sostanza alla qualità.

6 CANDREVA Per oltre settanta minuti pensi a Spalletti che sperava nell'Italia per rivitalizzare l'esterno che invece fa scena muta. Ma è proprio lui che scaraventa in rete il pallone che manda l'Italia agli spareggi da testa di serie. Primo gol stagionale che può dargli la scossa.

5,5 IMMOBILE Secondo solo a Messi in Europa come bomber in questa prima parte di stagione. Avrebbe una palla buona, ma pecca di cinismo: in due partite non tira praticamente mai.

5,5 EDER Aggiunge un pizzico di vivacità alla manovra. Cerca la soluzione da lontano, non trova mai la porta come l'intesa con Immobile, a volte anche egoista (dal 44' st Gabbiadini sv).

5 INSIGNE Cerca fortuna in mezzo al campo, ma Lorenzo non è magnifico per un'ora. Dopo senza strafare è comunque un'altra storia (dal 47' st El Shaarawy sv).

Ct Ventura 5,5 C'è solo volontà, mancano velocità e idee. Centra l'obiettivo minimo. Adesso in un mese deve ritrovare il filo del discorso, altrimenti.