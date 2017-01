Buffon, che festa. Mandzukic devastante

7 BUFFON Festeggia i 39 anni con un guizzo da ragazzino su Matri.

6,5 LICHTSTEINER Professionista esemplare nonostante sia a scadenza.

6,5 BONUCCI Il piede non l'assiste ma non concede nulla. Fa la differenza con la personalità.

6 CHIELLINI Ogni volta che deve impostare spesso non ci azzecca. Ma nel finale la sua chiusura è da far vedere ai ragazzini.

6,5 ALEX SANDRO Devastante quando si alza sulla fascia come con l'assist a Higuain.

7 KHEDIRA Gol, quarto in campionato, e sostanza come il Khedira di inizio stagione.

7 PJANIC Sempre più a suo agio in mediana, quando si riparte da lui si ha la sensazione che la palla sia in cassaforte.

6,5 CUADRADO Sfreccia senza soluzione di continuità (dal 38' st RINCON sv).

6 DYBALA La cosa più bella è il velo nell'azione del raddoppio. Si ferma al palo e furioso per la sostituzione non saluta l'allenatore, non è da Joya. (dal 32' st PJACA 6).

7 MANDZUKIC Se non fosse per il Pipita, il migliore in campo sarebbe lui. Si sostituisce anche a Buffon... Gli manca solo il gol.

8 HIGUAIN La Juve lo ha capito: gli recapitano i palloni come li vuole lui ed è implacabile. Otto gol nelle ultime sei giornate. Non solo, anche l'assist per Khedira.

All. ALLEGRI 7 Insiste con i fantastici quattro. Vuole rodare il sistema e come col Milan non "fa" cambi veri. Anzi, uno gli crea il caso Dybala ma non gli toglie il sorriso.

SASSUOLO

Consigli 6, Antei 4,5, Cannavaro 4, Acerbi 4, Peluso 5,5; Mazzitelli 5 (14' st Duncan 5), Aquilani 4,5; Berardi 4,5, Pellegrini 5 (14' st Defrel 5), Politano 5,5; Matri 5,5 (30' st Ragusa sv). All. Di Francesco 5.

Arb.Doveri 5,5