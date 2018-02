Buffon: "Giocherò le amichevoli con l'Italia. Lo Scudetto? Il Napoli ce lo farà sudare"

Gianluigi Buffon non sa ancora se ritirarsi a fine stagione o se continuare a giocare. Il numero uno della Juventus, nel mese di novembre, aveva deciso di dire addio alla nazionale ma le parole di ieri del ct Gigi Di Biagio lo hanno rimesso in pista. Il 40enne di Carrara, ai microfoni di Tiki Taka ha parlato del suo possibile ritorno con la maglia dell'Italia: "Smettere di giocare è come subire la prima morte. Perché si ferma un'esperienza talmente bella che tutto il resto sembra non avere valore ma poi col tempo ti accorgi che ci sono altre cose che ti fanno sentire comunque importante. La nazionale? Farò le prossime amichevoli con la Nazionale per un senso di fedeltà e attaccamento verso l'Italia"

Buffon è poi entrato nello specifico parlando del futuro: "Adesso devo solo concentrarmi su questo finale di stagione. Sono sicuro e sono molto tranquillo su quella che sarà la mia scelta che comunicherò, d'accordo con la società, al momento opportuno. Futuro da dirigente? Ognuno di noi deve seguire la strada che sente dentro e la passione che cresce nella propria anima. Mi auguro di avere un'altra fiamma di passione che mi indichi un ruolo da poter seguire anche in futuro". Il numero uno della Juventus ha poi parlato della lotta Scudetto con il Napoli e della finale di Champions League persa a Cardiff contro il Real Madrid: " Per vincere lo scudetto servirà qualcosa di straordinario perché il Napoli non sta regalando niente. A Cardiff siamo stati presuntuosi. Pensavamo di giocarcela alla pari e se si ha questo pensiero col Real vuol dire che non abbiamo capito come affrontare una squadra come il Real Madrid".