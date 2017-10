Buffon-Ilaria D'Amico, nozze in vista: Gigi deve prima ottenere il divorzio dalla Seredova

La stagione 2017-2018 potrebbe essere l'ultima, da calciatore, per Gianluigi Buffon. Dopo 23 stagioni ad altissimi livelli, di cui 6 al Parma e 17 alla Juventus, il numero uno della nazionale italiana potrebbe appendere definitivamente i guantoni al chiodo dopo il Mondiale in Russia. Quando si parla di Buffon il condizionale è d'obbligo visto che in caso di conquista della Champions League potrebbe anche decidere di continuare una stagione per poter conquistare altri trofei. Questa, però, al momento resta un'ipotesi e non è affatto una certezza.

Una cosa però è certa: molto preso Gianluigi Buffon e la sua nuova compagna Ilaria D'Amico convoleranno a nozze. Secondo quanto riporta il settimanale Spy, Gigi e la bella conduttrice di Sky Sport sono pronti a dirsi sì ma prima il portiere della Juventus dovrà ottenere il divorzio dalla ex moglie Alena Seredova. La modella è attualmente impegnata con Alessandro Nasi e sempre secondo il settimanale di gossip la ceca non dovrebbe comunque opporsi allo scioglimento del vincolo matrimoniale.