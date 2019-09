Cafu: "Grazie a tutti per i messaggi e l'affetto. Pregate per noi"

Cafu sta passando il momento più duro della sua vita dato che due giorni fa ha perso il figlio primogenito Danilo, colpito da un infarto a soli 30 anni mentre stava giocando a calcio. Il ragazzo stava giocando nel giardino di casa insieme al alcuni amici quando si è portato le mani al petto e si è poi accasciato al suolo tra gli sguardi spaventati e incredubili dei familiari. Danilo è stato subito trasportato d'urgenza presso l'ospedale Albert Einstein”di Alphaville ma è stato tutti inutile dato che il figlio maggiore dell'ex giocatore di Milan e Roma è arrivato esanime presso la struttura ospedaliera.

La morte del figlio di Cafu ha sconvolto tutto il mondo del calcio con il 49enne ex pilastro della nazionale brasiliana che ha voluto ringraziare tutti per l'affetto dimostrato in questi giorni di assoluto dolore suo, della moglie e degli altri due figli che hanno perso prematuramente un fratello: "La mia famiglia vuole ringraziare tutti voi per il vostro supporto! Grazie per ogni messaggio, per la preoccupazione, per l’affetto. Sto leggendo tutti i messaggio ma non sarà in grado di rispondere a tutti. Il vostro sostegno però fa la mia differenza per la mia ripresa e della mia famiglia. Continuate a pregare per noi, il vostro supporto ci raffo rza".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?