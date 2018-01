Cairo su Tavecchio: "Non è lui il nome per le Lega di Serie A"

Il calcio italiano sta vivendo una profonda fase di rinnovamento e non si sa chi sarà alla guida della Figc per il dopo Tavecchio. Dopo la debacle azzurra per quanto riguarda la partecipazione al Mondiale in Russia inoltre non è stato ancora scelto il nuovo commissario tecnico che guiderà l'Italia per approdare ad Euro 2020. Nelle ultime ore si sta rafforzando una forte alleanza tra Urbano Cairo e Claudio Lotito che spingono per la nomina di Carlo Tavecchio alla Presidenza della Lega di Serie A.

Tavecchio sarebbe poi affiancato da Tebas, Presidente della Liga ed ex dirigente di Mediapro. Cairo ai microfoni della Repubblica ha parlato della candidature dell'ex numero uno della Figc: "Non può essere vero, semplicemente perché Tavecchio, al momento, non è candidato. Il candidato di Lotito è un altro. Non posso far nomi. Comunque non Tavecchio. Non so come sia nata la storia del mio appoggio: non penso che un ad si possa scegliere sulla base di un compromesso sulla nomina di un presidente" . Cairo ha poi parlato di Tebas: "Lui franchista? Sinceramente non gliel’ho mai chiesto. Ma vorrei ricordare che Franco è morto 43 anni fa. Io vado in Spagna regolarmente e non ho mai sentito nessuno parlare di Franco. Strano che se ne parli in Italia... Se lui è bravo è bravo punto e basta. E solo questo dovrebbe guidare la nostra scelta. Abbiamo tre candidati, scegliamo quello che più si adatta al nostro progetto".