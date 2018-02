Calcio, diritti tv ai cinesi: Oriental Hontai Capital si prende Mediapro

I diritti del calcio della Lega di A adesso finiscono in mani cinesi. Di fatto il gruppo cinese Orient Hontai Capital ha acquisito il 53,5 per cento di Mediapro il gruppo che aveva ottenuto i diritti del campionato. Mediapro deteniene in questo momento i diritti di A e quelli del calcio spagnolo.



L'annuncio dell'acquisizione delle quote da parte dei cinesi è arrivato dalla stessa Mediapro. Il gruppo di Barcellona precisa che Orient Hontai ha acquistato quote di Torreal, Televisa e Mediavideo per un totale del 53,3 per cento. La transazione ha il valore di 1,01 miliardi. Il valore del gruppo spagnolo è fissato a 1,9 miliardi di euro. Restano comuqnue azionisti i britannici di WPP e i due fondatori di Mediapro, gli imprenditori spagnoli Tatxo Benet e Jaume Roures che sottolineano come "la decisione di alcuni azionisti di vendere la propria partecipazione in Imagina ha suscitato grande interesse nel mercato internazionale, il che evidenzia il potenziale di crescita" del gruppo.