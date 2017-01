Calciomercato: ecco tutte le manovre di Milan, Inter e Juventus

La sessione invernale del calciomercato è giunta alla sua settima giornata con tutte le squadre che si stanno guardando attorno per migliorare le rispettive rose. L'Inter, tra oggi e domani, dovrebbe concludere l'affare Gagliardini con l'Atalanta. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Steven Zhang, figlio del patron nerazzurro Jindong, incontrerà il patron della Dea Antonio Percassi per ratificare l'accordo. Il classe 94 potrebbe già essere titolare nella sfida di sabato sera contro il Chievo Verona. In uscita ci sono sempre Rodrigo Palacio, che piace all'Atalanta, Geoffrey Kondogbia, che ha tante pretendenti all'estero, Stevan Jovetic, che è stato multato e sarà ceduto sicuramente dopo il recentissimo sfogo e Davide Santon.

Il Milan, per il momento, sta pensando più a sfoltire la rosa piuttosto che acquistare: il mercato dei rossoneri sarà al risparmio o alla ricerca della grande occasione low cost. Sulla lista dei partenti di ci sono Rodrigo Ely, Leonel Vangioni e Keisuke Honda. Carlos Bacca, con il gol di ieri, si candida per restare almeno fino a fine stagione a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile in via Aldo Rossi. Secondo quanto riporta il Sun, i rossoneri dovranno difendersi dagli attacchi del Chelsea per Romagnoli: Conte continua il pressing sul difensore rossonero. Infine, la Juventus, dopo aver ufficializzato Tomas Rincon e dopo aver perso Gagliardini e Witsel punta con decisione ad arrivare ad un altro centrocampista: i nomi caldi sono sempre quelli di Luiz Gustavo, Steven N'Zonzi e Rodrigo Bentancur, che potrebbe anticipare di sei mesi il suo arrivo a Torino. Patrice Evra con ogni probabilità lascerà la Juventus per tornare in Inghilterra, tra le fila dello United: i bianconeri per giugno proveranno a strappare al Milan Mattia De Sciglio che andrà in scadenza il 30 giugno del 2018.