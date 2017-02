Calciomercato invernale: il pagellone delle 20 squadre di Serie A

Ieri sera alle ore 23 si è chiusa definitivamente la sessione invernale del calciomercato. I club hanno avuto l'intero mese di gennaio per rinforzare o sfoltire le rispettive rose. Ecco i voti alle 20 squadre di Serie A:

Atalanta, voto 6,5: il club nerazzurro ha operato più in uscita che in entrata ma nonostante questo i risultati le stanno dando ragione. Gagliardini è stato ceduto all'Inter, per una cifra considerevole, ma è stato rimpiazzato a dovere con l'ex Milan Cristante. Caldara è stato ceduto alla Juventus ma resterà in nerazzurro fino al 2018, mentre sono stati ceduti anche Pinilla e Sportiello. L'ultimo giorno di mercato ha regalato poi anche Anthony Mounier che va a rinforzare l'attacco di Gasperini.

Bologna, voto 5,5: la squadra di Donadoni è stata più attiva sul mercato in uscita visto che sono partiti Ferrari, Morleo, Mounier e Floccari, mentre sono arrivati il giovanissimo Juan Manule Valencia, classe 98 e Bruno Petkovic che sarà il vice-Destro.

Cagliari, voto 6: i sardi hanno riportato alla base il grande ex Victor Ibarbo e si sono assicurati due giovani come Miangue e Faragò. Infine, c'è stato lo scambio di portieri con il Milan: Gabriel è approdato alla corte di Rastelli, mentre Storari ha fatto il percorso inverso. Hanno lasciato i rossoblù anche Bittante, Munari e Giannetti.

Chievo, voto 5: il club di Campedelli si è mosso in uscita con le cessioni di Floro Flores e Parigini, mentre dal Genoa è arrivato il solo Gakpé.

Crotone, voto 4,5: sono arrivati Gotnik e Acosty ed è partito un uomo d'esperienza come Palladini: la salvezza è sempre più in salita per gli uomini di Nicola.

Empoli, voto 5: Saponara è stato ceduto alla Fiorentina e con lui Gilardino che è andato al Pescara. In entrata sono giunti alla corte di Martusciello Thiam, Zajc, Jakupovic e anche El Kaddouri dal Napoli.

Fiorentina, voto 6,5: i viola hanno portato alla corte di Paulo Sousa Sportiello e Saponara anche se "l'acquisto migliore" è stato aver trattenuto a Firenze Kalinic.

Genoa, voto 6: Preziosi, come al solito, è stato molto attivo sul mercato: sono arrivati Pinilla, Cataldi, Taraabt, Hiljemark, Beghetto, Morosini e Palladino. Ocampos è passato al Milan e Rincon alla Juventus, mentre anche l'ex Varese Fiamozzi e Cissokho hanno lasciato Genova.

Inter, voto 7,5: Stefano Pioli voleva che fosse sfoltita la rosa ed è stato accontentato: sono partita Felipe Melo, Miangue, Stevan Jovetic, Assane Gnoukouri e Andrea Ranocchia. In entrata sono arrivati Roberto Gagliardini che si è dimostrato un acquisto prezioso, di valore ed ha già dato qualità al centrocampo nerazzurro e il difensore australiano Sainsbury dal Jiangsu Suning.

Juventus, voto 6: il club binaconero ha operato in entrata con l'arrivo di Tomas Rincon dal Genoa. Sfumati Witsel e Gagliardini la premiata ditta Marotta e Paratici ci ha provato fino alla fine per Luiz Gustavo ma alla fine hanno deciso di non muoversi più a centrocampo. La Vecchia Signora, però, ha lavorato bene in prospettiva con gli arrivi di Mattia Caldara e Riccardo Orsolini che resteranno fino al 2018 all'Atalanta, il primo, e all'Ascoli il secondo.

Lazio, voto 4: il direttore sportivo Tare ha operato solo in uscita e hanno salutato la Capitale Kishna, Cataldi Minala, Leitner, Vinícius e Morrison . Inzaghi dovrà fare di necessità virtù

Milan, voto 6,5: Adriano Galliani ha fatto il possibile per regalare a Montella giocatori di qualità: Lucas Ocampos e Gerard Deulofeu hanno preso il posto di Luiz Adriano e M'Baye Niang. Difficile rimpiazzare in breve tempo l'infortunato Bonaventura. Dal Cagliari è arrivato Storari che darà l'opportunità a Gabriel di mettersi in mostra a Cagliari.

Napoli, voto 6,5: De Laurentiis è conscio di avere già una squadra forte ed ha regalato a Sarri il sostituto di Milik, Leonardo Pavoletti. In uscita hanno salutato Gabbiadini, finito al Southampton, che porterà circa 20 milioni di euro nelle casse azzurre ed El Kaddouri finito all'Empoli.

Palermo, voto 4,5: sono arrivati Stefan Silva e il bosniaco Sunjić, sono partiti Quaison e Hiljemark. Lopez avrà da faticare per raggiungere la salvezza.

Pescara, voto 5,5: il club di Sebastiani ha messo sotto contratto Cerri, Stendardo, Bovo, Gilardino, Kastanos, Muntari e il giovane Cubas. Sono partiti Manaj, Zuparić, Pettinari Cristante ed Aquilani: riuscirà l'impresa salvezza a Oddo?

Roma, voto 5: il solo acquisto di Grenier è un po' poco per una squadra che aveva bisogno di qualcosa per alzare ulteriormente il livello tecnico. Naufragata la cessione di Gerson che poteva portare diversi milioni di euro nelle casse giallorosse, è partito anche Iturbe.

Sampdoria, voto 6: la Doria ha cambiato poco e in difesa sono arrivati Bereszynski e Simić. Rescisso il contratto a Cassano, sono partiti anche Eramo e Pedro Pereira.

Sassuolo, voto 6: Sono arrivati i soli Aquilani e Scamacca, ma soprattutto non sono partiti Pellegrini e Defrel.

Torino, voto 5,5: è arrivato Iturbe dalla Roma ma serviva qualcosa in più per puntare con decisione all'Europa League.

Udinese, voto 6: sono partiti Peñaranda, Armero e Kone e Wagué, sono arrivati Gabriel Silva, Ranegie e soprattutto Gnoukouri dall'Inter che potrà mettersi in mostra in bianconero.