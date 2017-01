Calciomercato: la Juve su Verratti. Inter-Milan per Bernardeschi

La sessione invernale del calciomercato ha preso, ufficialmente, il via ieri ed entro il 31 gennaio alle ore 23, le varie squadre di Serie A, d'Europa e del mondo potranno migliorare le proprie rose. L'Inter è molto attiva in questa fase ma il club nerazzurro lavora anche per il futuro ed ha messo nel mirino Federico Bernardeschi, classe 94 della Fiorentina che andrà in scadenza il 30 giugno del 2019. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, i nerazzurri dovranno stare attenti ai cugini del Milan che hanno messo gli occhi su uno dei giovani calciatori italiani più promettenti: attenzione anche alla Juventus che studia l'evolversi della situazione. L'Inter, però, lavora anche in uscita con il direttore sportivo Piero Ausilio che dovrà trovare una sistemazione per Stevan Jovetic, ai margini da inizio stagione. Sul montenegrino ci sono diverse squadre di tutti i principali campionati europei ma un assist all'Inter arriva dal Presidente del Siviglia, José Castro ai microfoni di Cadena Cope: "Jovetic? Parliamo di un giocatore magnifico, speriamo che possa arrivare qui per dimostrare il suo valore e fare quanto di buono è stato capace di fare in Italia e altrove. Credo che possiamo arrivare ad un buon esito, però non mi piace parlare di cose che non sono ultimate".

Il Milan dovrà fare di necessità virtù e il mercato di riparazione sarà autofinanziato. Galliani sta sfoltendo la rosa per alleggerire il monte ingaggi e secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri stanno pensando a Simone Zaza per rinforzare l'attacco soprattutto se uno tra Niang e Bacca dovessero lasciare Milano. L'agente del colombiano ha dichiarato che resterà in rossonero ma le vie del mercato sono infinite e fino al 31 gennaio può succedere di tutto. Il solo Lapadula non può bastare e il Milan farà più di un tentativo per l'attaccante classe 91 che non ha lasciato il segno al West Ham. La Juventus dovrà avere l'ultima parola dato che vorrebbe monetizzare almeno 20 milioni di euro dalla sua cessione. Il club bianconero, però, sta lavorando anche per l'estate e secondo quanto riporta Tuttosport, Marotta e Paratici stanno lavorando per portare a Torino Marco Verratti che potrebbe anche decidere di cambiare campionato dopo 5 anni in Ligue 1. Sul talento abruzzese è forte anche la concorrenza dell'Inter e di altri club europei. Infine, la stampa tedesca segnala l'ennesima pazzia proveniente dalla Cina, anche se non c'è ancora la conferma ufficiale : lo Shanghai Sipg sarebbe pronto ad offrire 150 milioni di euro al Borussia Dortmund per il cartellino di Aubameyang. Al gabonese sarebbero stati offerti circa 800.000 euro a settimana che fanno circa 40 milioni di euro a stagione.