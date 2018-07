Il Camerun ha un'idea: Seedorf ct e Kluivert suo assistente

Il Camerun nel 2017 ha vinto con gran merito l'ultima edizione della Coppa d'Africa in finale contro l'Egitto dell'ex ct Hector Cuper. La nazionale africana, però, non si è qualificata al Mondiale in Russia e a inizio anno ci sarà ancora l'ennesima edizione della Coppa d'Africa anche se i leoni indomabili sono ancora alla ricerca di un commissario tecnico affidabile a cui affidare la direzione di una nazionale prestigiosa come quella camerunese che nella sua storia ha disputato per ben sette volte la fase finale del Mondiale: nel 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 e 2014.

Secondo quanto riporta Foot mercato, infatti, la federazione del Camerun infatti vorrebbe sulla panchina Sven Goran Eriksson ma le eccessive preste dell'ex allenatore della Lazio e ct dell'Inghilterra avrebbero fatto cambiare idea ai vertici che ora puntano forte sull'accoppiata Clarence Seedorf-Patrick Kluivert. L'ex fuoriclasse di Inter, Milan e Real Madrid si porterebbe dunque come assistente il suo ex fidato compagno di nazionale nell'Olanda per ridare brio e riportare alla vittoria una nazionale che nel suo palmares vanta cinque affermazioni nella Coppa d'Africa che a gennaio, tra l'altro, si disputerà prorpio in Camerun.