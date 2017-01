Campo sommerso dalla neve, rinviata Pescara-Fiorentina

Causa maltempo salta la partita Pescara-Fiorentina, in programma domani alle ore 15. Lo stadio Adriatico di Pescara, infatti, è ricoperto di neve (a esclusione della tribuna coperta). Con i biglietti venduti (oltre agli abbonati) gli spettatori sarebbero stati diecimila. La gara di campionato sarà recuperata più avanti (possibile data l'8 febbraio).

La decisione del rinvio è scaturita dopo il sopralluogo del Gruppo operativo sicurezza (Gos) della questura di Pescara. Il rinvio si è reso necessario a causa della neve e del ghiaccio presenti sul campo, sugli spalti e nelle strade limitrofe. Alla base della decisione, già comunicata alla società biancazzurra, ci sono problemi di ordine pubblico e sicurezza degli spettatori.