Cantona in tackle su Mourinho: "Allo United ci vorrebbe Guardiola"

José Mourinho sta forse passando il momento più duro della sua gloriosa carriera. Lo Special One, infatti, non è ben visto dalla stampa inglese che gli sta mettendo pressioni per via degli scarsi risultati ottenuti con il Manchester United. La vittoria ottenuta contro il Burnley prima della pausa per le nazionali ha dato un po' di respiro ai Red Devils con l'ex tecnico dell'Inter che ha dedicato i tre punti ai tifosi, comunque sempre dalla parte della squadra e di Mourinho che ha tutte le intenzioni di prendersi una rivincita contro i suoi detrattori.

Tra di loro pare esserci anche Eric Cantona che ha vestito la maglia del Manchester United dal 1992 al 1997 e che è riuscito a diventare un idolo per i supporters dei Red Devils con cui in cinque anni ha realizzato 82 reti in 185 presenze complessive. L'ex fuoriclasse francese, sempre molto pungente nei suoi giudizi sui protagonisti del mondo del calcio, non ha risparmiato nemmeno lo Special One e ai microfoni del Daily Mail ha praticamente bocciato lo stile di gioco del portoghese chiamando in casa il suo rivale storico Pep Guardiola: "Per lo United ci vuole uno come Guardiola" . Chissà cosa ne penserà Mou di queste parole al veleno e se alla ripresa delle danze avrà una risposta piccata anche per Cantona che, come lui, è uno che non le manda di certo a dire.