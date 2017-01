Caos Palermo, Corini in bilico. Zamparini: "Sto facendo i miei colloqui"

Non c'è pace in casa Palermo: la squadra occupa il 18esimo posto in classifica a più uno dalla coppia formata da Crotone-Pescara e a meno 7 dalla zona salvezza. Maurizio Zamparini, il 30 novembre scorso ha deciso di esonerare Roberto De Zerbi per affidarsi ad Eugenio Corini ma i risultati non gli stanno dando ragione. Il Palermo, ha ottenuto solo 4 punti in 5 giornate con l'ex tecnico del Chievo Verona e la sua posizione è già in bilico.

Zamparini al Giornale di Sicilia ha dichiarato: "In questo momento sto facendo i miei colloqui e appena ci saranno novità ne darò comunicazione. De Zerbi? Con lui non è andata in nessuna maniera”. L'ex tecnico del Foggia avrebbe rifiutato di tornare in sella, mentre Davide Ballardini ha smentito di aver avuto contatti con Zamparini. Corini, nonostante sia stato delegittimato, per ora resta al timone ma la prossima sfida contro il Sassuolo potrebbe essere già decisiva per il suo futuro.