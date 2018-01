Capodanno salato per Nainggolan: multa di 100.000 euro in arrivo

Radja Nainggolan è stato stangato dalla Roma per il suo Capodanno di eccessi a base di alcol, fumo e bestemmie, postato dallo stesso centrocampista belga su Instagram. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la società giallorossa userà la mano pesante nei confronti del 29enne ex Cagliari: pronta una multa salatissima da oltre 100.000 euro, ovvero il 30% dello stipendio mensile del giocatore.Non sono bastate le scuse di Nainggolan: la Roma ha deciso di usare la mano pesante nei confronti di uno dei suoi giocatori più rappresentativi anche per dare un segnale a tutto il resto dello spogliatoio circa la tolleranza zero verso certi atteggiamenti.

Secondo quanto trapelato nella giornata di ieri, Baldissoni-Di Francesco e Monchi avrebbero anche deciso, di comune accordo, di lasciare in panchina il belga nella prossima sfida di campionato contro l'Atalanta. Vedremo se questa indiscrezione sarà confermata dal tecnico nella conferenza stampa di domani e ancora di più dal campo nel giorno della partita, sabato 6 gennaio. Infine, Alessandro Beltrami, procuratore del centrocampista ha avuto un colloquio con la dirigenza della Roma a Trigoria ed ha assicurato come Nainggolan abbia capito realmente di aver sbagliato.