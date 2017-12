Caressa ironizza sul Milan prima del derby: tifosi rossoneri scatenati sul web

Ieri sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è andato in scena il derby della Madonnina tra il Milan di Gennaro Gattuso e l'Inter di Luciano Spalletti. In palio c'era l'accesso alle semifiniali di Coppa Italia contro la Lazio di Simone Inzaghi, dopo una battaglia lunga 120 minuti ha prevalso il Diavolo, per una rete a zero, grazie al gol del giovane canterano rossonero Patrick Cutrone su imbeccata di Suso.

Il Milan, dunque, ha prevalso contro l'Inter che nel giro di 11 giorni ha perso tre partite consecutive tra campionato, Udinese e Sassuolo, e Coppa Italia contro i cugini. In queste ore sul web i tifosi del Diavolo stanno ironizzando sul giornalista di Sky Sport Fabio Caressa per via delle sue dichiarazioni prima del derby: "Il Milan può vincere il derby contro l'Inter? Sì, può essere di tutto, ci sta anche che un asteroide colpisca la terra...(ride; ndr). Se poi parliamo del calcolo delle probabilità, allora si fa più complicata la cosa"