Caroline Wozniacki è la regina degli Australian Open: Halep ko in tre set

La danese Caroline Wozniacki, finalmente, al terzo tentativo è riuscita a vincere un torneo del Grande Slam. La tennista danese aveva perso le finali degli Us Open nel 2009 e nel 2014 ma oggi, alla prima finale a Melbourne, ha avuto la meglio su un'altra giocatrice che non ha mai messo in bacheca un titolo dello Slam: Simona Halep. Per la rumena, quella di oggi invece, è la terza sconfitta dopo le due finali perse a Roland Garros, nel 2014 e nel 2017, contro la Sharapova e la Ostapenko.

La partita è stata molto combattuta e si è conclusa solo al terzo set con i parziali di 7-6, 3-6, 6-4 in favore della 27enne di Odense che è riuscita finalmente ad entrare nell'Olimpo dei grandi tennisti. Per la Wozniacki, inoltre, da settimana prossima ci sarà anche il ritorno in vetta alla classifica Wta e a farne le spese, ancora una volta, sarà la Halep che scivolerà così in seconda posizione. La gara è stata anche condizionata dai problemi fisici della Halep che ha richiesto l'intervento di medico e fisioterapista nel corso del secondo set.